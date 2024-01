Ore decisive per l’esonero: c’è il ritorno in panchina

Posizione sempre più delicata in panchina dopo la sconfitta nello scontro diretto: la società sta valutando l’esonero in queste ore

Non ha funzionato finora la cura Andreazzoli in casa Empoli, con i toscani sconfitti anche sabato nello scontro salvezza contro il Verona.

L’Empoli è penultimo in classifica con 13 punti, con la posizione dell’esperto tecnico che si fa sempre più delicata. Dopo gli exploit con Fiorentina e Napoli, la formazione toscana è in caduta libera: soltanto 3 pareggi (Genoa, Lecce e Cagliari) nelle ultime otto gare di campionato. Il trend non porta alla salvezza, con il presidente Corsi e la dirigenza che come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’ stanno riflettendo sul futuro in panchina di Andreazzoli dopo il KO di sabato pomeriggio al ‘Bentegodi’. Oggi continuerà il confronto tra i vertici della società per capire il da farsi con il tecnico e trovare una soluzione alla crisi di risultati in vista della sfida casalinga di domenica con il Monza.

Le prossime ore si preannunciano così decisive per Andreazzoli, con l’Empoli che starebbe valutando il ritorno in panchina di Paolo Zanetti, sotto contratto fino al 2025 con i toscani. Zanetti era stato esonerato lo scorso 19 settembre dopo la pesante sconfitta in casa della Roma e aveva perso le prime quattro gare di campionato.