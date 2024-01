La ‘criptonite’ della Juventus: il punto debole che fa tremare i tifosi

La Juventus di Massimiliano Allegri proverà a riscattarsi: negli ultimi due precedenti ha sempre perso. Tutti i dettagli.

La Juventus ospiterà il Sassuolo nella ventesima giornata di Serie A in una gara davvero molto importante per entrambe. Da una parte i bianconeri cercheranno di non perdere il treno Scudetto, con l’Inter che ora, con una partita in più, dista cinque punti in classifica. Dall’altra parte, invece, i neroverdi proveranno a rimettersi in carreggiata dopo tre sconfitte nelle ultime cinque partite.

Le statistiche ed i precedenti, però, svelano una gara, sulla carta, molto più equilibrata di quello che ci si aspetterebbe. Allegri, infatti, ha trovato negli emiliani, per così dire, la sua ‘criptonite‘ nelle ultime cinque uscite. Da queste sono arrivate tre sconfitte per i bianconeri e due pareggi, dopo che, nei precedenti 16 incontri, erano arrivate ben 12 vittorie della Vecchia Signora e 3 pareggi.

Una tendenza che i piemontesi proveranno ad invertire, consapevoli del fatto che, tra le mura amiche dell’Allianz Stadium, la Juve quest’anno ha costruito la sua forza.

Sassuolo, la ‘criptonite’ della Juventus: i precedenti fanno tremare Allegri

Dopo la sconfitta patita nella gara d’andata contro il Sassuolo, la Juventus non ha più perso in Serie A, riuscendo ad inanellare una striscia positiva di ben 14 risultati utili consecutivi, fatti di 11 vittorie e 3 pareggi, segnale inequivocabile del fatto che i bianconeri sono riusciti a trovare una quadra non solo dal punto di vista dei risultati, ma anche e soprattutto in relazione al modo in cui scendono in campo. La difesa, ormai, è un vero e proprio fortino soprattutto in casa.

Per questo motivo per l’ottimo attacco dei neroverdi non sarà affatto facile scardinare la difesa dei bianconeri.