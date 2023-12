Distorsione in allenamento: altro infortunio per Allegri

In vista dei prossimi impegni, Allegri valuta la situazione infortunati della Juventus: altro stop in allenamento

Dopo il pari con il Genoa, Juventus al lavoro per i prossimi impegni. Il 2023 bianconero si chiuderà con i match contro Frosinone e Roma, sfide importanti per mantenersi in scia all’Inter che sta provando l’allungo.

Per Massimiliano Allegri, però, c’è da valutare le condizioni fisiche di diversi giocatori bianconeri. Kostic è tornato in gruppo, non si è ancora riaggregato invece Rabiot che ha continuato a svolgere lavoro personalizzato pur essendo tornato a correre. Allenamento a parte per Kean e De Sciglio, mentre ha accusato una distorsione alla caviglia destra Nicolò Fagioli. Per il centrocampista, squalificato fino a maggio, si tratta di un problema di non particolare entità, terapie previste per lui nei prossimi giorni.