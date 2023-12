Genoa-Juventus, la spiegazione ufficiale: “Non era rigore, ecco perché”

Non si spengono le polemiche dopo Genoa-Juventus e l’arbitraggio di Massa: l’annuncio che fa chiarezza sul rigore chiesto dai bianconeri

La 16esima giornata di campionato, in ottica di altissima classifica, va in archivio con l’Inter che non si fa sfuggire l’occasione di allungare in testa sulla Juventus. Approfittando del pari bianconero in casa del Genoa nell’anticipo di venerdì, a Roma contro la Lazio i nerazzurri centrano un’altra vittoria pesante, mettendo ora 4 punti di distanza tra sé e la squadra di Allegri, fermata in un match che sta facendo molto discutere.

Relativamente all’1-1 di Marassi, nel mirino la direzione arbitrale di Davide Massa, con almeno due episodi duramente contestati. Il tocco con il braccio di Bani in area di rigore, pochi minuti dopo il pari genovese di Gudmundsson, e il fallaccio di Malinovskyi nel finale su Yildiz, sanzionato soltanto con un cartellino giallo. Discussioni accentuate ulteriormente dal fatto che Massa era stato anche il direttore di gara di Napoli-Inter, con due episodi contestati in quel caso dai partenopei (il fallo subito da Lobotka sull’azione dello 0-1 e il mancato rigore concesso per il contatto tra Acerbi e Osimhen). C’è però una ricostruzione che ‘scagiona’ il fischietto ligure almeno sull’episodio di Bani e del rigore chiesto dai bianconeri.

Genoa-Juventus, non punibile il mani di Bani: il retroscena con Rosetti protagonista

Sull’argomento, in risposta a un post su ‘X’ del giornalista Maurizio Pistocchi che spiegava la regolamentazione dei falli di mano in area così come stabilita dal Board Uefa del 25 aprile scorso, con ‘depenalizzazione’ in caso di tocchi con un’altra parte del corpo del difendente in precedenza, è arrivata l’ulteriore considerazione del collega Tancredi Palmeri che ha riportato un interessante retroscena.

Palmeri ha raccontato di un incontro avuto da Roberto Rosetti, presidente della commissione arbitrale Uefa, alla presenza di alcuni giornalisti internazionali in occasione del sorteggio della fase a gironi di Champions League avvenuto a Montecarlo a fine estate. Questa la linea spiegata da Rosetti secondo il racconto del giornalista, presente a quell’incontro: “Il caso è stato esplicitamente mostrato: non è rigore se rimpallo ravvicinato dal proprio corpo. Personalmente non sono d’accordo, ma così è”.