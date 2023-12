Fiorentina, rabbia Italiano: le conseguenze dopo Verona

La Fiorentina ha vinto di misura contro l’Hellas Verona grazie ad un gol di Beltran, tuttavia due giocatori hanno deluso le aspettative.

La Fiorentina ha vinto tra le mura amiche per 1-0 contro l’Hellas Verona in una sfida davvero ostica in cui, ad avere la meglio, alla fine sono stati gli uomini allenati da Vincenzo Italiano. Una partita davvero complessa, in cui i Viola hanno creato moltissimo senza tuttavia riuscire a chiudere la partita, che è rimasta aperta fino alla fine.

La rete di Beltran ha chiuso i conti e regalato i 3 punti fondamentali per la classifica dei toscani, tuttavia il tecnico deve fare i conti con due giocatori là davanti che hanno deluso le aspettative. Stiamo infatti parlando di Nzola e Sottil, gli unici che, in una giornata comunque di festa, avrebbero forse potuto fare meglio.

Se, infatti, il primo si è visto annullare un gol per un tocco di braccio, sprecando poi tante altre occasioni che avrebbero potuto chiudere prima l’incontro, il secondo, complice una condizione fisica ancora da ritrovare, ha fatto molta fatica ad entrare in partita.

Fiorentina, Beltran top, Sottil e Nzola deludono

Alla fine a decidere l’incontro ci ha pensato quel Lucas Beltran che, dopo un inizio di stagione difficile con la Fiorentina, è diventato poco a poco un vero e proprio punto di riferimento per questa squadra, in grado anche di farsi carico dei problemi realizzativi dell’intero reparto e di risolverli.

Italiano, se da una parte si gode il suo bomber ritrovato, dall’altra parte dovrà necessariamente fare i conti con il problema punte: a gennaio si dovrà intervenire per regalare alla squadra il bomber che, al momento, nessuno, numeri alla mano, è ancora riuscito ad essere.

Con Nico Gonzalez infortunato, infatti, sono soltanto 6 le reti messe a segno da tutti gli altri attaccanti, troppo pochi per una squadra che ambisce ad entrare in Europa.