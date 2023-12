Lazio-Inter, bufera e rosso diretto: il labiale lo inchioda

Espulsione per il giocatore nei minuti finali del match dell’Olimpico: l’arbitro non ha avuto alcun dubbio

Sconfitta ed espulsione. La Lazio perde contro l’Inter e rimane in dieci per il rosso a Manuel Lazzari.

L’esterno di Maurizio Sarri si è visto sventolare il cartellino dall’arbitro Maresca per le troppe proteste dopo un fallo non concesso. Il labiale del giocatore biancoceleste appare inequivocabile, un ‘vaffa***o’ davvero molto chiaro.

L’arbitro, che aveva concesso il vantaggio (per questo non aveva fischiato il fallo), non ha avuto così alcun dubbio sull’estrarre il rosso. Ora Lazzari, che sarà certamente fermato per un turno, rischia seriamente uno stop più lungo