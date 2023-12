“Una roba vergognosa”: furia social sull’attaccante dell’Inter

I tifosi dell’Inter, dopo il pareggio interno contro la Real Sociedad, se la sono presa con Alexis Sanchez, attaccante cileno tornato in nerazzurro quest’estate: le ultimissime notizie di calciomercato

L’Inter di Simone Inzaghi ha, in qualche modo, fallito il primo obiettivo stagionale. I nerazzurri infatti, nonostante l’imbattibilità nel gironcino e la qualificazione agli ottavi di Champions League alla quarta giornata, non è riuscita a centrare il primo posto finito nelle mani della Real Sociedad di Alguacil, vera e propria rivelazione della competizione europea finora.

Nella serata di ieri a San Siro si è giocata una partita bloccata, difficile dove i baschi hanno imposto il loro gioco, soprattutto nel primo tempo, ma soprattutto non si sono fatti bucare dalle scorribande della Beneamata che, in particolare verso la mezz’ora, ha avuto una grandissima occasione che non è riuscita a capitalizzare. Marcus Thuram, attaccante francese, porta il pallone e lo consegna, a pochi metri dalla porta di Remiro, ad Alexis Sanchez che, con un tocco di troppo, perde il tempo della conclusione e quando crossa in mezzo ormai è già rientrato tutto il pacchetto difensivo degli ospiti. Una chance molto ghiotta sprecata dall’attaccante cileno che, nella serata di ieri, è stato fra i peggiori in campo e molto criticato dal popolo nerazzurro sui social.

Sanchez delude e i tifosi non ci stanno: “Roba vergognosa”

Per essere del tutto corretti il discorso andrebbe allargato anche nei confronti di Marko Arnautovic, non proprio positivo in questo inizio di stagione, ma puntando il focus sull’ex attaccante di Barcellona e Arsenal, i tifosi su X, meglio conosciuto come Twitter, hanno avuto davvero molto da ridire. Ad esempio c’è chi ironizza: “Ok che è una partita importante, ma io avrei messo Sanchez”.

E poi chi se la prende con tutti e due i colpi estivi: “Arnautovic e Sanchez illegali se acquistati singolarmente, in coppia veramente troppo per chiunque”. Ma anche chi cerca di far fare una risata per sdrammatizzare una prestazione più che drammatica: “Sanchez è così egoriferito che penserá gli applausi per Lautaro fossero per lui sto impazzendo”.

