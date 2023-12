Pescara, malore per Zeman: la nota del club

L’allenatore del Pescara, Zdenek Zeman, ha avuto un malore questa mattina: il club abruzzese rende note le sue condizioni di salute

Preoccupazione a Pescara per le condizioni di Zdenek Zeman. L’allenatore boemo, questa mattina, ha avuto un malore che ha necessitato del ricovero in una clinica ospedaliera.

Il comunicato del club abruzzese, terzo in classifica nel girone B di Serie C, riporta: “Questa mattina, prima dell’allenamento, Mister Zdenek Zeman ha avuto un lieve attacco ischemico transitorio. È ricoverato presso la clinica Pierangeli di Pescara. Le sue condizioni sono buone e stabili, ma necessita di ulteriori accertamenti”. Il post su ‘X’ della società biancazzurra è stato immediatamente riempito da commenti di appassionati di calcio con messaggi di incoraggiamento nei confronti dell’allenatore 76enne, tornato al Pescara da febbraio di quest’anno per la terza volta in carriera.