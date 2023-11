Simeone contro la Juventus: lo scippo è servito

La Juventus è al lavoro su presente e futuro tra campo e calciomercato. Un potenziale obiettivo in attacco è finito anche nel mirino dell’Atletico Madrid

La Juventus è arrivata alla sosta per le nazionali in un ottimo momento complessivo sia dal punto di vista dei risultati che della fiducia, con una classifica estremamente positiva che vede Vlahovic e soci ad appena due punti dall’Inter capolista.

Proprio il rendimento dell’attaccante serbo resta però un tema di stretta attualità da affrontare alla luce dell’astinenza dal gol e dei tanti problemi fisici che continuano a perseguirlo. A digiuno da metà settembre con la Juventus, Vlahovic non vive una fase particolarmente positiva, ed è chiamato ad una rinascita.

Intanto la società dovrà fare le proprie valutazioni generali sull’attacco del futuro tra conferme, cessioni e l’innesto di potenziali nuovi centravanti. Tra gli attaccanti già associati alla Juventus c’è anche un bomber che ora farebbe gola anche a Diego Pablo Simeone per il suo Atletico Madrid.

Calciomercato Juventus, anche Simeone su Boniface: mirino in Germania

Dopo la grande stagione dello scorso anno all’Union SG, Victor Boniface è divenuto uno dei centravanti più interessanti ed in rampa di lancio in Europa. Gli ottimi numeri del nigeriano stanno trovando riscontro anche in questa annata al Bayer Leverkusen, club col quale alla corte di Xabi Alonso si sta consacrando.

Il bomber classe 2000 ha già messo a referto ben 11 gol tra campionato e coppe e piace alla Juventus, ma non solo. Secondo quanto riferito da ‘Todofichajes.com’, dopo aver pensato allo stesso Vlahovic, ora l’Atletico Madrid avrebbe messo il mirino su Boniface, per il quale ci sarà da battere una folta concorrenza europea.

Il contratto del centravanti scade nel 2028 ed ha un valore di almeno 40 milioni di euro ma senza dubbio continuerà a salire alla luce del rendimento messo in campo. La voglia di Simeone di acquistare un nuovo bomber rappresenterebbe quindi un potenziale ostacolo in più per la stessa Juventus. Intanto Boniface non vuole fermarsi e vuole continuare a stupire.