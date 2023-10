Da fuori rosa a asso nella manica: il bomber rientra in gruppo

Asso nella manica per la Salernitana che, dopo l’inizio difficile di questa stagione, ha assolutamente bisogno di cambiare marcia

Nell’ultima giornata di campionato, la Salernitana è uscita sconfitta dalla gara (per nulla semplice) contro l’Inter. I ragazzi di Paulo Sousa, dopo sessanta minuti disputati a grande intensità, si sono dovuti arrendere di fronte all’ingresso di Lautaro Martinez; l’attaccante argentino, nel giro di ventisette minuti, ha realizzato un poker di altissimo livello trascinando i suoi compagni alla vittoria.

Quattro a zero pesante da digerire per la Salernitana il cui inizio di stagione è stato, decisamente, complicato. Il club, infatti, ha raccolto tre pareggi e quattro sconfitte in queste prime sette partite di campionato. Avvio tremendo per un club che ha come obiettivo principale quello della salvezza; serve un cambio di passo anche dal punto di vista offensivo dove sono stati realizzati solamente quattro gol (due alla prima giornata contro la Roma) a fronte dei quattordici subiti.

Un problema non da poco che neanche il ritorno di Dia è riuscito a risolvere; l’attaccante, partito dal primo minuto contro l’Inter, ha faticato a dare quel supporto offensivo di cui la Salernitana ha assolutamente bisogno. Serve una soluzione con il club che, da questo punto di vista, sembra avere un vero e proprio asso nella manica.

Simy, la Salernitana reintegra l’attaccante: può essere la soluzione

La Salernitana, come riportato da Il Mattino, tornerà ad allenarsi nella giornata di domani con la ripresa fissata alle ore 16.00. Con il resto del gruppo si rivedrà Simy; l’attaccante classe 1992, nel corso dell’ultima sessione di mercato, non è riuscito a trovare nessun accordo per la sua cessione. Situazione difficile e che portato il giocatore a finire fuori rosa.

Ora il centravanti sarà reintegrato con la prima squadra considerando anche l’assenza di Ikwuemesi alle prese con un problema muscolare. La prossima partita della Salernitana sarà domenica otto ottobre alle 12.30 in casa del Monza; un match che rischia di essere decisivo anche per il futuro di Paulo Sousa.

Il club ha bisogno, senza nessun dubbio, di cambiare marcia e Simy potrebbe essere l’asso nella manica della Salernitana per iniziare a risalire la classifica. L’attaccante può offrire una soluzione in più a livello offensivo anche se, bisogna dirlo, è molto difficile che Paulo Sousa posa decidere di puntare su di lui considerando quanto successo nel corso dell’ultima sessione estiva di mercato. Simy è stato sì reintegrato in rosa ma vederlo in campo sembra complicato; per avere una risposta basta attendere la prossima sfida di campionato.