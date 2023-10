Caos Juventus: “Non rispettato dai compagni di squadra”

Si è chiuso sul risultato di parità il primo tempo del match di questo pomeriggio tra Atalanta e Juventus

E’ sembrata una Juventus piuttosto spenta quella vista nella prima frazione di gioco contro l’Atalanta. La squadra di Allegri, in piena emergenza attacco considerate le assenze di Vlahovic e Milik, sta incontrando diverse difficoltà contro una squadra pericolosa e imprevedibile come quella di Gian Piero Gasperini.

Nel mirino delle critiche dei tifosi bianconeri al duplice fischio, è rientrato soprattutto il centrocampo di Allegri. Contro un’Atalanta che spinge prevalentemente sulle corsie esterne, sta infatti mancando il guizzo della Juve per vie centrali. Non è stata in effetti una partita particolarmente agevole sino a questo momento per i tre centrocampisti, chiamati a fare qualcosa in più per aumentare il ritmo e l’indice di pericolosità della fase offensiva.

Una trasferta, quella di Bergamo, che negli ultimi anni ha nascosto non poche insidie per la Juventus e non solo. La squadra di Allegri sa perfettamente che – dopo aver assistito nella giornata di ieri alle vittorie di Napoli, Milan e Inter – i suoi ragazzi non possono commettere alcun passo falso. Impresa non semplice considerata la qualità di un avversario preparato come l’Atalanta che sta facendo di tutto per rendere da incubo il pomeriggio dei bianconeri.

Atalanta-Juve, tifosi inferociti con Rabio e Locatelli

Ad attirare le principali accuse sui social, come anticipato, sono stati due centrocampisti della Juve: Adrien Rabiot e Manuel Locatelli.

I due calciatori bianconeri, secondo il popolo juventino, sono stati travolti dai ritmi frenetici della prima frazione di gioco che si è chiusa sul risultato di parità. Il francese è sembrato a molti irriconoscibile rispetto alla versione dominante che aveva mostrato nella passata stagione. Rabiot è stato accusato di essere “tornato ai suoi livelli” dopo essere rientrato “dal Mondiale” lo scorso inverno.

Non è piaciuta, inoltre, la prestazione di Locatelli. Secondo alcuni tifosi, l’ex Sassuolo non dovrebbe essere utilizzato come regista in mezzo al campo della Juve, visto che alcuni suoi compagni “non rispettano” quei suoi compiti e “lo bypassano sistematicamente”.

Centrocampo della Juve il Nulla più assoluto….Rabiot e Locatelli inutili.. e imbarazzanti — Stefano (@Stefano88162581) October 1, 2023

I calciatori della Juventus non rispettano Locatelli come regista della squadra. Perché Allegri si ostina a metterlo lì? I compagni lo bypassano sistematicamente.#AtalantaJuve — Il Fatto Putiniano (@fattoputiniano) October 1, 2023

Rabiot che pascola per l'area #AtalantaJuve — Enraguz (@Enraguz1977) October 1, 2023

Mi ero fatto convincere dalla prima parte di stagione dello scorso anno, tornato dal mondiale è tornato sui suoi livelli. A casa dai #Rabiot #Juventus — 👉Umberto👈⚪⚫ (@u_mbertissimo) October 1, 2023

Rabiot con la reattività mia dopo un pranzo da mamma di domenica#AtalantaJuve — Bianconero (@osservatorebn) October 1, 2023

#Rabiot fa proprio la differenza per gli avversari#AtalantaJuve — Peps (@Peppe2379) October 1, 2023

Locatelli Rabiot e Fagioli è un centrocampo che non prevede inserimenti. — Martin Eden (@caminFAF) October 1, 2023

Che giocatore vomitevole Adrien Rabiot — Robbs (@RobbsRoys) October 1, 2023

#AtalantaJuve

Locatelli ha la testa e il carattere del campione

Purtroppo non ne ha le qualità — Nick72🎸 (@nickjerseyboy) October 1, 2023

a parte tutto, io un centrocampista scomposto e tecnicamente sporco come locatelli fatico a ricordarlo — lebon (@lebonalmm) October 1, 2023