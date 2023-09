Antonio Candreva, statistiche e voti Fantacalcio del trequartista della Salernitana

Candreva è uno dei punti di forza della Salernitana; ecco le statistiche su rendimento, gol e media voto del trequartista

La Salernitana ha, come obiettivo principale, quello di raggiungere la salvezza; traguardo non semplice da ottenere considerando la concorrenza e le difficoltà del massimo campionato italiano. L’inizio non è stato dei migliori con due punti conquistati in tre partite; una delle note positive per il club è stata, senza ombra di dubbio, Candreva.

Il trequartista ha iniziato con una doppietta contro la Roma e l’assist in casa con l’Udinese; all’Olimpico ha realizzato due gol di pregevole fattura anche se il secondo si candida, molto probabilmente, ad essere uno dei gol più belli di tutta la stagione. L’apporto di Candreva, dunque, è sotto gli occhi di tutti; l’ex Lazio è, senza ombra di dubbio, uno di quei giocatori in grado di cambiare la stagione della Salernitana.

Come ha giocato Candreva nell’ultima partita: Lecce Salernitana

Prima della sosta per le nazionali, la Salernitana è andata in casa del Lecce; una partita terminata con una sconfitta per due a zero e dove i ragazzi di Paulo Sousa non sono riusciti a sfruttare, nel migliore dei modi, le occasioni avute.

A tal proposito dobbiamo citare, per forza di cose, Candreva; il classe 1987, nel corso del primo tempo, ha avuto la palla dell’uno a uno ma è stato ipnotizzato da Falcone. Occasione che, se concretizzata, avrebbe potuto cambiare l’esito del match; la prestazione del trequartista, rispetto alle precedenti partite, è stata meno brillante ma parliamo di un giocatore fondamentale per la stagione della Salernitana.

Fantacalcio: i voti di Candreva

Tre partite giocate e due da grande protagonista; Antonio Candreva ha dimostrato, fin da subito, quello che può dare ad un club il cui obiettivo principale è la salvezza. L’esordio in campionato, in casa con la Roma, gli ha portato un bel quattordici grazie alla doppietta realizzata.

Contro l’Udinese, in un match terminato in pareggio, il trequartista ha ottenuto un bel sette per via dell’assist realizzato. Infine, in casa del Lecce, il voto è stato un cinque.

Candreva come ha commentato su Instagram

L’esterno della Salernitana ha un proprio account Instagram dove è solito commentare i risultati della sua squadra; anche dopo l’ultima partita, persa due a zero con il Lecce, l’ex Lazio ha fatto un post.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonio Candreva (@antoniocandreva)

Candreva nella probabile formazione di Salernitana Torino

Al termine della sosta per le nazionali, la Salernitana riceverà in casa il Torino; una partita che i ragazzi di Paulo Sousa devono vincere dopo i soli due punti conquistati nelle prime tre gare. Bisogna andare a muovere la classifica e, per farlo, il club si affiderà ovviamente a Candreva.

L’ex Lazio, infatti, ha le caratteristiche per andare a mettere in difficoltà la difesa avversaria; anche a livello fantacalcistico, quella di Candreva può essere una buona chiamata con il giocatore alla ricerca di un altro bonus tra gol e assist.

Ora vediamo la probabile formazione della Salernitana in vista del prossimo match di campionato. Ochoa; Pirola, Gyomber, Lovato; Bradaric, Legowski, Coulibaly, Mazzocchi; Kastanos, Candreva; Botheim

Candreva nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Come abbiamo detto, dunque, Candreva ha disputato tre partite fornendo prestazioni (specialmente nelle prime due giornate) di altissimo livello. Andiamo a vedere le statistiche aggiornate, fino a questo momento, dell’esterno offensivo.

Gol: due Assist: uno Ammonizioni: nessuna Espulsioni: nessuna Fanta media: 8.6

Candreva, l’uomo in più della Salernitana: impossibile farne a meno

Due gol e un assist in tre partite più l’occasione contro il Lecce dove è stato fermato da un grande Falcone; in questi primi 270 minuti di campionato (recuperi esclusi) Candreva ha dimostrato di essere un giocatore determinante e di cui la Salernitana ha tremendamente bisogno.

Con lui in campo, infatti, è tutta un’altra Salernitana; parliamo di un giocatore molto abile tra le linee, nell’uno contro uno e molto pericoloso negli ultimi venti metri di campo dove può decidere indirettamente di calciare in porta o di fornire un passaggio vincente per i propri compagni.

La presenza di Candreva è fondamentale anche dal punto di vista della leadership; il trequartista, infatti, si prende la responsabilità nei momenti più complicati del match e questo e un altro aspetto che non possiamo non prendere in considerazione. L’obiettivo del club, la salvezza, grazie all’ex Lazio sembra essere meno complicato da raggiungere.