“Ecco l’anti-Napoli”: Hamsik vede ancora gli azzurri avanti

Marek Hamsik parla del ‘suo’ Napoli e degli scenari in campionato in una lunga intervista, spiegando chi sarà la rivale degli azzurri

L’inizio di campionato ha mostrato che per il Napoli campione d’Italia non sarà facile confermarsi, con una concorrenza davvero agguerrita pronta a provare a strappare lo scudetto agli azzurri. Per di più sconfitti malamente dalla Lazio nello scorso weekend e con i primi dubbi che emergono. Ma il grande ex Marek Hamsik vede ancora davanti i partenopei.

“Non si può dire alla terza giornata chi conquisterà lo scudetto, si rischiano figuracce come ha dimostrato un anno fa il Napoli di Spalletti – ha dichiarato in una intervista al ‘Corriere dello Sport’ – Garcia ha uomini di spessore, un progetto che va avanti da anni, Osimhen e Kvara. L’Inter però è partita molto bene e viene dalla finale di Champions, ha grande consistenza. Non dimentichiamo poi Milan e Juventus“.

Con il Napoli e con Napoli è rimasto un rapporto fortissimo: “Torno ancora in città, ho affetti e interessi – ha aggiunto – Mi manca la partita d’addio, ho parlato con De Laurentiis, spero si possa fare al ‘Maradona’. Avrei voluto vincere lo scudetto con il Napoli per vivere l’entusiasmo di una città che sento mia, peccato non esserci riuscito. Ma mi sono sentito felice ugualmente, con le Coppe Italia, la Supercoppa e tante emozioni che abbiamo condiviso”.