Coppa Canottieri, il Circolo Aniene di Tavano e Abodi in finale: decidono i rigori | CM.IT

Il Circolo Canottieri Aniene over 60 allenato da Diego Tavano e il ministro Abodi in finale nella Coppa Canottieri: gara emozionante che si è risolta ai rigori

Il Circolo Canottieri Aniene avanza. Nella storica ‘Fossa’ del Circolo Canottieri Lazio si sta giocando la 59esima edizione della Coppa Canottieri, il più antico torneo di calcio a 5 più antico del mondo e che vede impegnati i circoli più prestigiosi della capitale, con alcuni dei personaggi più importanti del mondo del calcio in campo insieme ad altre vecchie glorie (vedi Bruno Giordano e Roberto Mancini).

Oggi – nella categoria over 60 – il Circolo Canottieri Aniene, allenato da Diego Tavano – tra i più importanti agenti Fifa in Italia procuratore tra gli altri di Edoardo Bove -, ex calciatore campione d’Italia col Perugia primavera che era di Gattuso e campione d’Italia anche di calcio a 5, ha avuto la meglio del Circolo Canottieri Roma ai calci di rigore. Una partita che ha visto in campo anche il ministro dello Sport Andrea Abodi, ma che spesso ha potuto contare anche sul ct della Nazionale Roberto Mancini e il presidente del Coni Giovanni Malagò. Una partita emozionante e palpitante, che in realtà da subito è stata indirizzata dalla partenza sprint del Canottieri Aniene che si porta sul 4-1 con i gol di Minnetti, Barra e Nirdaci autore di una doppietta.

Poi nel secondo tempo il Canottieri Roma viene fuori e dà tutto, ma senza riuscire a scardinare l’ottima difesa degli avversari. Poi nel finale sale in cattedra Del Rosso con una super tripletta che agguanta la squadra di Tavano sul 4-4 sul gong. E allora spazio ai calci di rigore, sul filo del rasoio: nessun errore, si va a oltranza fino alla parata decisiva di Segato su Roma. Finisce 10-9 e il Circolo Canottieri Aniene può festeggiare, approdando in finale nella categoria over 60 dove mercoledì 19 luglio affronterà il Circolo Canottieri Lazio.