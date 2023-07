Più di Morata e Pulisic: il Milan ha scelto il colpo

Un nome tiene banco più di tutti nella lista dei desideri dei tifosi rossoneri in questa delicatissima fase di mercato dopo l’amaro addio di Tonali al Newcastle

Il Milan ha deluso le aspettative nella passata stagione portando a casa una manciata di note positive e zero trofei in bacheca. Da lì è partita una vera e propria rivoluzione nell’ambiente rossonero che ha mietuto le prime due pesanti uscite del nuovo progetto tecnico, i dirigenti Maldini e Massara.

Questi hanno quindi anticipato l’addio di Sandro Tonali nello stupore generale di tifosi e addetti ai lavori. Sebbene la decisione di cedere al Newcastle United un elemento tanto importante della rosa di Stefano Pioli non sia stata presa di buon grado, è poi stata metabolizzata per via dell’ingente somma di denaro promessa alle casse di Gerry Cardinale.

Il Milan ora non ha più scuse. Serve re-investire quel denaro su nuovi profili che possano rilanciare il blasone del club in Italia tanto quanto a livello europeo, nel tentativo di migliorare anche i risultati maturati in Champions League.

Ad aver seguito l’arrivo di Marco Sportiello è stato Ruben Loftus-Cheek, presentato in via ufficiale nelle scorse ore. Con l’inglese era già stato raggiunto un accordo di massima appena poche ore prima del cambio ai vertici dirigenziali delle scorse settimane, ma non sarà l’unico. Il reparto offensivo dovrà infatti essere rinforzato per ovviare alle lacune presentate da Pioli e per i tifosi rossoneri sparsi sul web non ci sono affatto dubbi sul profilo da cui bisogna partire.

Calciomercato Milan, Chukwueze obiettivo prioritario rossonero

Al di là della questione punta centrale, ruolo attualmente occupato dal ‘solo’ Olivier Giroud, il Milan dovrebbe puntare tutto sull’esterno destro Samuel Chukwueze attualmente sotto contratto con il Villarreal e sondato con interesse dalla dirigenza rossonera nel corso delle ultime settimane.

Quest’ultimo, dotato di grande esplosività e tecnica di base, fungerebbe da sostituto ideale di Brahim Diaz e scalzerebbe dal proprio piedistallo anche Alexis Saelemaekers. Secondo i risultati raccolti con il sondaggio sul canale ufficiale Twitter di ‘calciomercato.it‘, l’esterno nigeriano avrebbe superato con un netto vantaggio al 49% gli altri obiettivi rossoneri Tijjani Rejinders (22,4%), Christian Pulisic (17%) e Alvaro Morata (11,6%).