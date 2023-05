Quali sono le scuole calcio affiliate a Inter, Milan, Juventus, Roma, Lazio? L’elenco

Andiamo a scoprire quali sono le scuole calcio affiliate ad importanti squadre di calcio come Inter, Milan, Juventus, Roma e Lazio.

Vi siete mai chiesti quali siano le scuole calcio affiliate ai club più importanti di Serie A? Squadre come Inter, Milan, Juventus, Roma e Lazio offrono la possibilità ai giovani ragazzi di crescere dal punto di vista calcistico ed apprendere i valori dello sport.

Andiamo a vedere quali sono le scuole calcio dove aspiranti calciatori possono crescere e migliorare in modo da coltivare il sogno di diventare giocatori professionisti.

Scuole calcio affiliate ai club: scopriamole

Iniziamo dal club nerazzurro; in questo caso troviamo il programma Inter Academy che ha lo scopo di fornire allenamenti per giocatori con un’età compresa dai tre ai diciassette anni.

Tutti gli allenamenti, ovviamente, sono effettuati con l’obiettivo di migliorare i giovani calciatori che, in futuro, potrebbero avere la possibilità di diventare professionisti.

Passiamo al Milan e, per quanto riguarda la società rossonera, troviamo il Milan Academy; si tratta di un progetto dedicato ai ragazzi al di sotto dei diciotto anni.

Nella Milan Academy troviamo dei veri e propri professionisti come insegnanti di calcio, docenti e pedagogisti che lavorano con passione e professionalità per raggiungere un solo obiettivo, quello di formare i giovani ragazzi rossoneri attraverso programmi specifici.

Per quanto riguarda, invece, la Juventus anche in questo caso troviamo un progetto (la Juventus Academy) che ha come obiettivo principale quello di far crescere i ragazzi sotto diversi punti di vista tra cui, ovviamente, quello calcistico.

Alla base di tutto il divertimento, elemento fondamentale per dei piccoli calciatori che, per forza di cose, devono approcciarsi al mondo del calcio nel modo più tranquillo possibile.

E la Roma invece? Il club giallorosso può contare sulla As Roma Scuola Calcio; si tratta di un programma dedicato a ragazzi che vanno dai cinque ai dodici anni.

L’obiettivo, di un club che sa lavorare molto bene con i giovani, è quello di formare i futuri i nuovi calciatori dei giallorossi attraverso dei percorsi tattici e tecnici molto precisi.

Concludiamo con la Lazio, la prima squadra della capitale; i biancocelesti hanno un progetto chiamato Lazio Soccer School.

L’obiettivo è piuttosto semplice, far crescere i giovani ragazzi e visionare quelli che potrebbero essere i futuri calciatori della Lazio.