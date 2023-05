Elisabetta Canalis, la trasparenza dice tutto: visione piccante

Elisabetta Canalis sfodera nuovi scatti da capogiro, la showgirl sarda mette in mostra dettagli che infiammano il web

Elisabetta Canalis è da sempre una delle bellezze italiane più amate dal grande pubblico. Un trend che non viene meno con il passare del tempo, la splendida soubrette sarda conferma un fascino capace di far sognare intere generazioni.

Semplicemente intramontabile, Elisabetta da’ spettacolo fin dal giorno del suo debutto sulla scena come velina di Striscia la Notizia. Un ruolo che da giovanissima l’ha consacrata non soltanto come icona da ballerina del popolare tg satirico, ma anche della femminilità e sensualità mediterranea. Il triennio a inizio anni Duemila nel programma di Antonio Ricci ha scritto pagine di storia della tv italiana e l’ha lanciata verso una luminosissima carriera.

Più di vent’anni sono passati, ma lo splendore della Canalis continua a fare strage di cuori. Il tempo per lei sembra non essere minimamente trascorso, alla soglia dei 45 anni Elisabetta continua a sfoggiare eleganza seducente e provocante non temendo confronti con nessuna. E la cosa è testimoniata dal suo vasto seguito di ammiratori: sui social è ovviamente una delle bellezze nostrane più cliccate in assoluto con circa tre milioni e mezzo di followers su Instagram.

Elisabetta Canalis, si vede quanto basta per viaggiare con la fantasia: primo piano illegale

Uno scatto dopo l’altro, manco a dirlo, la fantastica Elisabetta non perde occasione per mettersi in mostra e si conferma in splendida forma. Le ultime immagini sono davvero da perdere la testa.

Scatti che arrivano da una serata piuttosto ‘glam’ in quel di Los Angeles, dove vive e tiene sempre banco. L’abito color blu elettrico è aderente quanto basta e con una trasparenza illegale, evidenziando la silhouette sempre esplosiva di Elisabetta e attirando l’attenzione sulle sue curve super. Una visione che invoglia immediatamente allo zoom e che raccoglie il consueto tributo totale in termini di like e commenti. Da questo punto di vista, lo sappiamo, la Canalis è una garanzia e il pubblico non può che osannarla come sempre. Qualcuno scrive: “Forse la perfezione non esiste, ma c’è chi ci rende perfetta la giornata“. Sottoscriviamo.