Ultimo treno per Pioli: il tecnico si gioca tutto

Dopo lo scudetto del Napoli altri verdetti sono attesi in Serie A: insieme ai nostri inviati facciamo il punto riguardo la prossima giornata di campionato

La Serie A è entrata nel suo momento decisivo: il Napoli è campione d’Italia e ha conquistato il suo terzo scudetto, ma ci sono ancora tanti altri verdetti. Dalla corsa all’Europa alla lotta per la salvezza. E proprio in quest’ottica sono in programma incroci che possono riaprire o chiudere definitivamente i giochi. Dal doppio confronto Roma-Milano con la Lazio ospite del Milan e la Roma che accoglie l’Inter, alla sfida tra Cremonese e Spezia che potrebbe sparigliare le carte in ottica salvezza. La giornata inizierà domani, ma nel frattempo vi racconteremo il pre-gara e la festa scudetto del Napoli integralmente sul canale Twitch di TvPlay.

Una vera e propria maratona, partita già alle 13.30 con Bet Show e proseguita alle 14.30 con FantaTvPlay, con tutti i consigli per gli appassionati di Fantacalcio. Dalle 15.30 invece spazio al collegamento dai nostri studi di Roma insieme al nostro parterre condotto e moderato da Sofia Oranges. Con lei la direttrice di Calciomercato.it Eleonora Trotta e gli interventi del giornalista di ‘Libero’ Fabrizio Biasin e di Max Doradio. Un tuffo per cominciare a parlare del turno di campionato ma senza perdere di vista tutte le dinamiche di mercato con i nostri esperti. Alle 16.30 la palla passa a Stefano Benzi insieme ai tanti inviati nelle varie città, da Giorgio Musso a Milano per l’Assemblea di Lega a Christian Masotti, passando per Martin Sartorio e Rachele Scoditti per le ultime in casa Milan e Inter e poi Francesco Iucca da Roma e Leonardo Zullo da Napoli per vivere ancora quelli che sono i festeggiamenti nel capoluogo partenopeo, con intervento alle 17 di Umberto Chiariello.

Dalle 17.30 interverrà invece Tancredi Palmeri con il suo Ask Tanc. Con lui anche Graziano Campi, l’agente Mario Giuffredi e Michael Cuomo. Alle 18.30 poi si collegheranno Paolo Signorelli, Andrea Savelli, Bruce ed Enrico Camelio, che dalle 19 alle 20 sarà protagonista di Camelio contro tutti.

Dalla festa del Napoli al punto sulla 34esima giornata su Tv Play: ospiti, orari e come seguirci in diretta

