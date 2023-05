Milan-Cremonese, le probabili formazioni: Pioli fa turnover, fuori molti big

Le probabili formazioni di Milan-Cremonese, match di San Siro, valevole per la trentatreesima giornata di Serie A

Il Milan di Stefano Pioli è pronto a sfidare la Cremonese di Balardini, in un match valevole per la trentatreesima giornata di Serie A.

Un match da vincere, dopo il pareggio contro la Roma, per riprendere la corsa Champions League, ma la testa, un po’, inevitabilmente, andrà anche alle prossime sfide, quelle che possono davvero valere una stagione. Sabato a San Siro arriva la Lazio e poi fra sette giorni sarà euro-derby.

Appare inevitabile gestire le forze e così Pioli ha deciso di concedere un turno di riposo a molti dei suoi big. Le assenze dei leader Simon Kjaer e Olivier Giroud erano state preventivate da tempo, ma non saranno gli unici ad accomodarsi in panchina. Anche Rafael Leao, Sandro Tonali e Rade Krunic vanno verso un turno di riposo al pari di Fikayo Tomori, out per squalifica. Spazio dunque alla coppia Thiaw-Kalulu in difesa, con i titolari Calabria e Theo Hernandez a completare il reparto, davanti a Mike Maignan. A centrocampo, nuova occasione per Vranckx. Sulla trequarti, dietro a Divock Origi, spazio a De Ketelaere, Diaz e Saelemaekers.

Per quanto riguarda la Cremonese, Ballardini è pronto a schierare i suoi uomini migliori: le attenzioni saranno puntate soprattutto sul terzino mancino, Valeri, finito nel mirino delle big, e su Sernicola. L’attacco sarà affidato alla coppia Okerek-Dessers, il centrocampo, invece, potrà contare sull’esperienza di Meité. Tra i pali, chiaramente, Carnesecchi.

Le formazioni di Milan-Cremonese

Ecco le formazioni di Milan-Cremonese:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Thiaw, Theo Hernandez; Vranckx, Bennacer; Saelemaekers, De Ketelaere, Diaz; Origi.

Squalificati: Tomori

Indisponibili: Ibrahimovic, Pobega

Diffidati: Kjaer, Kalulu, Thiaw, Rebic, Pobega

CREMONESE (4-3-1-2): Carnesecchi; Ferrari, Vasquez, Lochoshvili, Valeri; Sernicola, Castagnetti, Meité; Galdames; Okereke, Dessers.

Squalificati: Quagliata

Indisponibili: Tsadjout

Diffidati: Afena-Gyan, Lochoshvili, Okereke

Serie A, Milan-Cremonese: dove vederla in tv

Il match tra il Milan e la Cremonese, che avrà inizio alle ore 21.00 di mercoledì 3 maggio, a San Siro, sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. Per seguire la sfida sarà necessario scaricare l’app ufficiale o attraverso il sito ufficiale. Sarà inoltre possibile vedere il match anche con ZONA DAZN 2, canale 215 del decoder Sky per gli abbonati DAZN.

Il calendario di Milan e Cremonese

E’ davvero fitto il calendario del Milan, che dopo la partita contro la Cremonese, come detto, sarà chiamato ad ospitare la Lazio, a San Siro, sabato alle ore 15.00, prima di giocare il doppio derby di Champions League, il 10 e il 16 maggio. Nel mezzo, il 13 maggio, la sfida allo Spezia.

L’obiettivo salvezza rimane complicato, ma sabato c’è la partita giusta per accorciare e guadagnare punti, contro lo Spezia. Poi domenica 14 e 20 maggio gli uomini di Ballardini giocheranno contro la Juve, in trasferta, e la Cremonese tra le mura amiche.