Contatti Milan, come scrivere ai rossoneri? Numeri di telefono, e-mail e indirizzi assistenza

Ci sono tanti modi per poter contattare la società AC Milan. Dalle mail ai numeri di telefono ecco per voi tutte le informazioni da sapere.

Il Milan è una delle squadre in assoluto più tifate in Italia, per questo motivo molti vorrebbero poter entrare direttamente in contatto con i rossoneri.

Ci sono tanti modi per poterlo fare ed ecco, ma spesso non si è a conoscenza dei canali migliori, dunque cerchiamo di fare chiarezza.

Come posso contattare il Milan?

Per poter contattare l‘AC Milan, il modo migliore è chiamare il call center al numero verde 02.62284545. In questo modo i potrà entrare in contatto sia con Casa Milan che con i Centri Sportivi di Milanello e di Vismara e lo stesso numero varrà anche per il Milan Academy

Per il museo il numero da chiamare è lo 02.62285604, per il Bistrot dello Sport il 02.62285616.

Come mandare un messaggio al Milan?

Per poter scrivere al Milan e per poter avere dei chiarimenti su dei biglietti o degli eventi, basterà semplicemente entrare scrivere a “eventi@acmilan.com”.

Questo si tratta infatti del canale preferenziale dell’azienda rossonera che dunque permette di raccogliere al suo interno la maggior parte delle richieste generali.

Il Milan sui social: Instagram, Facebook e TikTok

Come tutte le più grandi squadre anche il Milan ha ormai saputo imporsi nel mondo dei social network. Su Facebook il Diavolo ha da tempo superato i 27 milioni di mi piace, il che lo rende il social di riferimento della società e per trovarlo dovrete scrivere “AC Milan“.

Instagram invece si trova solamente a poco più della metà, con i suoi follower che arrivano a 13,7 milioni. Ultimo posto invece per Tik Tok con 11,7 milioni e i canali ufficiali si chiamano “acmilan”.

Milan contatti e-mail

Se doveste contattare i rossoneri per una sponsorizzazione commerciali scriverete a “sponsorshipenquiries@acmilan.com”, per delle licenze commerciali a “licensingenquiries@acmilan.com” e per eventi aziendali a “eventi@acmilan.com”.

Nel caso in cui voleste candidarvi per poter lavorare con il Milan il vostro curriculum dovrà essere spedito a “hrsupport@acmilan.com”.

Ac Milan biglietteria telefono

Il numero di telefono per poter parlare direttamente con la biglietteria del Milan è lo 02.62284545.

Questo numero di telefono è disponibile tutti i giorni della settimana negli orari che vanno dalle 9 alle 19.

Annullare biglietto Milan

Al giorno d’oggi è molto difficile poter annullare il proprio biglietto, soprattutto perché dal 2010 è diventato nominativo. Per poterlo fare si dovrà contattare il Milan al numero 02.62284545, ma sono poche le condizioni che permettono di avere un rimborso.

Nel caso in cui si fosse acquistato un biglietto per una partita del Milan, ma non c’è più la possibilità di andare allo stadio, la soluzione più consigliata è quella del “Cambio nominativo” e lo si può fare direttamente sul sito “acmilan.com”.

Contatti Fondazione Milan

“Fondazione Milan” è nata dal 2003 ed è sempre stata molto attenta nel poter aiutare le persone maggiormente in difficoltà. Questo ha permesso così di dare vita a una serie di iniziative che si sono ampliate sempre di più nel corso del tempo e per poter far parte del progetto ci sono due modi per poter entrare in contatto.

Il sito di riferimento è “fondazionemilan.org” e il numero di telefono da contattare è lo 02.62274522 oppure si può mandare una mail a fondazione@acmilan.com.

Contatti Milan Store, Casa Milan e CRN Card tessera del tifoso

Il Milan Store si trova all’interno di Casa Milan in Via Aldo Rossi 8, a Milano. Per poter contattare il negozio bisogna chiamare il numero 02.62285621 oppure entrare nella sezione “assistenza clienti” del sito “store.acmilan.com”.

La sede di Casa Milan è in Via Aldo Rossi 8 a Milano e per poterla contattare si deve chiamare al numero 02.62284545.

Alle volte capita che la tessera del tifoso provochi dei problemi o debba semplicemente essere rinnovata. Per poter avere delle informazioni su come risolvere i propri dubbi basta semplicemente contattare lo 02.62284545.

Contatti Milan Channel

I veri appassionati rossoneri di sicuro non si perdono mai un evento su Milan Channel, canale che viene trasmesso sul 230 di Sky. Per poter richiedere l’abbonamento sul satellite si dovrà chiamare il 199.11.44.00 e aggiungere il programma. In alternativa si può richiedere l’ampliamento del proprio abbonamento di Dazn o Amazon Prime, con il canale dei tifosi milanisti che costerà 3,99 Euro.