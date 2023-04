Simone Inzaghi e il rapporto con la Coppa Italia: un amore sbocciato (quasi) subito

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha guadagnato l’ennesima finale di Coppa Italia, una competizione molto cara al tecnico ex Lazio. Andiamo a vedere il suo storico

L’Inter, dominando a San Siro contro la Juventus di Massimiliano Allegri, ha staccato il pass per la finalissima di Coppa Italia, ancora una volta a Roma, ma in questo caso con la Fiorentina di Vincenzo Italiano.

I Viola, che tornano all’ultimo atto di questa competizione dopo 9 anni dall’ultima volta, si trovano di fronte i campioni in carica pronti a difendere il loro trofeo con le unghie e con i denti guidati da un tecnico che, nel corso degli anni, si è dimostrato un vero specialista in Coppa Italia. La prima finale risale infatti al 2017 quando Inzaghi, al suo primo anno effettivo sulla panchina della Lazio, viene sconfitto dalla Juventus, allora ancora di Allegri. Una resa solo parziale visto che, qualche mese più tardi, i biancocelesti si vendicheranno in Supercoppa Italiana, un altro ‘parco giochi’ del tecnico piacentino. Ma il primo vero successo in Coppa Italia è arrivato due anni più tardi, nel maggio del 2019, quando la Lazio ha superato per 2-0 l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Un trionfo che ha aperto e spianato la strada per i capitolini ad un’altra Supercoppa, ancora una volta regolando la Juventus di Allegri, stavolta con un rotondo 3-1.

Le coppe all’Inter: cambia il club, ma non lo spirito

Con l’arrivo sulla panchina dell’Inter, nonostante lo scudetto perso contro il Milan di Stefano Pioli, Simone Inzaghi al primo anno mette subito in bacheca due trofei, ancora una volta contro Massimiliano Allegri e la Juventus. Il primo è la Supercoppa Italiana, a San Siro per mano della rete nel finale di Alexis Sanchez.

Il secondo a Roma, in finale di Coppa Italia, dove il protagonista assoluto di quella sfida da fuochi d’artificio è stato Ivan Perisic, autore di una doppietta da urlo nei supplementari. Ora ci sarà un nuovo atto con Simone Inzaghi sempre presente, pronto a centrare la terza Coppa Italia della sua carriera per far restare quella coccarda sui colori nerazzurri della Beneamata.