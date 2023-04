L’Inter torna a guardare in Brasile: 60 milioni | ESCLUSIVO

I nerazzurri hanno messo gli occhi su quello che attualmente viene considerato come uno dei migliori centrocampisti brasiliani. Tutti i dettagli

Soldi da spendere pochissimi, a meno di una svolta societaria che ora come ora non si può escludere nonostante le resistenze di Zhang, eppure sul mercato l’Inter è tutt’altro che immobile. In vista della prossima stagione è chiamata a rinforzare anche il centrocampo. A tal proposito, stando alle informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, la dirigenza di viale della Liberazione ha messo gli occhi su Gabriel Menino.

Ventidue anni compiuti lo scorso settembre, attualmente Merino è considerato uno dei migliori centrocampisti che milita in Brasile. È tra i punti di forza del Palmeiras, nel quale è cresciuto e con il quale ha già vinto molto nonostante la giovane età: tra i trofei messi in bacheca ben due Cope Libertadores e un Brasileirao, quello passato che i ‘Verdao’ hanno dominato chiudendo con la bellezza di 81 punti.

In questo inizio di 2023 invece la vittoria della Supercopa, 4-3 contro il Flamento con doppietta proprio di Menino, e del Campionato paulista. Medaglia d’Oro alle scorse Olimpiadi, nell’estate passata il classe 2000 è stato un obiettivo della Salernitana di Iervolino. Recente l’ingresso in scena dell’Inter.

Ausilio e soci si sono già attivati facendo un sondaggio per conoscere le eventuali cifre dell’operazione. Non semplice proprio per la ancora delicata situazione finanziaria in cui versa l’Inter. Nel contratto di Menino in scadenza nel 2025 è presente una clausola risolutiva vicina ai 60 milioni di euro, ma CM.IT ha appreso che il Palmeiras lo lascerebbe partire di fronte a una proposta tra i 15 e i 20 milioni di euro.