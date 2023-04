HIGHLIGHTS | Lukaku perdona, Candreva no: Inzaghi beffato allo scadere

Inter sprecona e beffata all’Arechi: grazie a Gosens gli uomini di Inzaghi vanno in vantaggio ma sono raggiunti da Candreva nel finale

Un match dove sicuramente non sono mancate le emozioni quello andato in scena all’Arechi in un inedito venerdì pomeriggio. L’Inter non riesce a superare l’ostacolo Salernitana: al gol di Robin Gosens, arrivato dopo 6 minuti di gioco, risponde Candreva al 90′.

La squadra di Inzaghi spreca tanto, ma non è esente da rischi, soprattutto nella ripresa quando l’ingresso di Dia ha cambiato il volto dei granata. Partenza pessima però per i padroni di casa, con un approccio alla gara completamente sbagliato. Dopo 6 minuti uno svarione della difesa degli uomini di Paulo Sousa permette a Gosens di presentarsi di fronte ad Ochoa e superarlo per il gol del vantaggio.

Salernitana-Inter 1-1, il tabellino della gara

Nella prima frazione l’Inter continua a creare molto, ma Lukaku è parecchio impreciso e si divora una ghiotta occasione a pochi metri da Ochoa.

Nella ripresa i nerazzurri partono forte. Barella colpisce il palo dopo pochi minuti di gioco, ma la deviazione di Ochoa è decisiva. I nerazzurri colpiscono un secondo legno con Lukaku a pochi metri dalla porta e sul proseguimento il portiere messicano è super a respingere sulla linea la conclusione a botta sicura di de Vrij. Anche la Salernitana però centra il legno: è Dia a colpire la traversa su una girata in area di rigore ad Onana battuto. L’ingresso di Lautaro non cambia la solfa e l’argentino sbaglia malamente un contropiede. Al 90′ Candreva cerca un cross dalla destra, ma la traiettoria inganna Onana e si insacca alle spalle del portiere camerunense.

Salernitana-Inter 1-1

Marcatori: Gosens (I) 6′, Candreva (S) 90′

CLASSIFICA SERIE A:

Napoli 71 punti; Lazio 55; Milan e Inter* 51; Roma 50; Atalanta 48; Juventus** 44; Bologna e Fiorentina 40; Torino e Udinese 38; Sassuolo 37; Monza 34; Empoli 31; Salernitana* 29; Lecce 27; Spezia 25; Verona 19, Sampdoria 15; Cremonese 13.

*una gara in più

** 15 punti di penalizzazione