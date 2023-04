Ha incontrato Ancelotti: “È il suo sponsor principale per la panchina”

Tiene banco il futuro di mister Carlo Ancelotti, che potrebbe lasciare il Real Madrid alla fine di questa stagione: c’è l’annuncio in diretta

Sul futuro di Carlo Ancelotti permangono delle incertezze. Il tecnico del Real Madrid è fortemente voluto dal Brasile, che dopo l’esonero di Tite è ancora alla ricerca del profilo giusto a cui affidare la propria panchina.

E la Federazione verdeoro intende assegnare l’incarico ad un allenatore di alto livello, per cercare di invertire la rotta negativa intrapresa dalla Seleçao da un po’ di anni a questa parte. In tal senso, l’ex Milan rappresenta probabilmente l’opzione ideale, dato che con i club è riuscito a vincere tutto e a questo punto gli manca un’esperienza importante in una Nazionale. L’allenatore italiano ha confermato i contatti col Brasile in conferenza stampa, ma per adesso resta concentrato sulla compagine madrilena: “Mi lusinga il fatto che il Brasile mi voglia, però bisogna rispettare i contratti ed è quello che voglio fare“. Sull’argomento in questione si è così espresso Giuseppe Falcao, figlio del noto ex calciatore Paulo Roberto, intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it in onda sul canale Twitch di Tv Play. Falcao ha svelato un dettaglio non da poco, rigurdante la possibile nomina di Ancelotti come CT del Brasile.

Brasile, Giuseppe Falcao a Tv Play: “Il principale sponsor di Ancelotti è mio padre”

“Da quello che so io, potrebbe avvenire un amarcord importante – ha dichiarato il figlio di Falcao -. Potrebbe ricrearsi il duo Falcao-Ancelotti, però quest’ultimo adesso ha deciso di prendersi del tempo per riflettere ancora“.

Sposare questo progetto significherebbe, presumibilmente, chiudere la propria carriera: “Riprendere un club di prima fascia dopo circa quattro anni diventa complicato“. Falcao jr parla anche di un incontro: “Tra mio padre e il tecnico del Real è andato in scena una specie di incontro in quel di Madrid. E non è un caso che, dopo il Mondiale, tutte le squadre abbiano trovato un CT tranne il Brasile“. La volontà è chiara: “Aspettano Carletto. Mio padre è il suo principale sponsor, attualmente è il direttore generale del Santos. Farebbe un po’ da ombrello in una realtà totalmente nuova per Ancelotti. Non è mai facile ambientarsi in un contesto completamente nuovo, parliamo di una scelta di vita“.