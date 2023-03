Ribaltone Skriniar-Psg, può saltare tutto: ecco perché

Il centrale slovacco non ha partecipato agli ultimi impegni con la sua nazionale per un problema alla schiena

Prosegue il lungo calvario di Milan Skriniar alle prese con un infortunio che sembra essere più serio del previsto. Il difensore dell’Inter, rientrato prontamente a Milano dopo essere stato inizialmente convocato dalla Slovacchia per le due gare ufficiali di qualificazione agli Europei, viene monitorato con grande attenzione anche dal Psg.

Com’è noto, dopo aver comunicato all’Inter di non voler prolungare il suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2023, il difensore slovacco ha siglato un pre-accordo con il Paris Saint Germain. Dopo un primo infortunio avvertito a fine febbraio alla vigilia della sconfitta con il Bologna, Skriniar ha accusato una dura ricaduta nei giorni scorsi. Rientrato dalla lomboglutalgia nei minuti finali della gara di ritorno contro il Porto, al termine dell’incontro l’ex Sampdoria ha evidenziato ancora un dolore preoccupante.

Un problema che lo ha tenuto fuori anche per il derby d’Italia contro la Juventus e che, pochi giorni più tardi, lo ha costretto ad abbandonare il ritiro della Slovacchia dopo i controlli eseguiti dallo staff medico della nazionale. Su questo infortunio, secondo quanto scritto da ‘Fichajes.net’, starebbero vigilando anche i medici del Psg, preoccupati per le sue condizioni in vista dell’ingaggio annunciato per la prossima stagione.

Calciomercato Inter, i dubbi del Psg sull’infortunio di Skriniar

In Francia nei giorni scorsi avevano lanciato un allarme sullo stato fisico del ragazzo, ipotizzando un infortunio più lungo rispetto alle previsioni iniziali.

‘L’Equipe’ aveva addirittura prospettato una stagione già finita per Skriniar con la maglia dell’Inter, a causa dei noti problemi alla schiena. Da qui le indiscrezioni circolate nelle ultime ore in Spagna, secondo cui l’evoluzione dell’infortunio dello slovacco potrebbe anche incidere sul suo futuro ai piedi della Tour Eiffel rischiando di far saltare l’intera operazione.

Sembra realisticamente complicato che il Paris Saint Germain decida di tirarsi improvvisamente indietro dopo aver già strappato la firma del difensore pre-contratto. Ma lo staff del club parigino starebbe in ogni caso seguendo con particolare attenzione l’andamento del suo recupero, così da poter escludere conseguenze e scenari che ad oggi appaiono comunque irrealizzabili.