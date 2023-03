La Juve ne perde un altro: infortunio in Nazionale

Infortunio durante la pausa per le Nazionali per un calciatore della Juventus: fuori dal campo, ecco la prima diagnosi

Pausa per le Nazionali ma non dagli infortuni. Lo stop ai campionati per permettere alle rappresentative nazionali di disputare i vari match in programma sono, come al solito, anche l’occasione per nuovi problemi fisici.

Ormai l’appuntamento è fisso, con l’elenco di chi è costretto a fermarsi a causa di un infortunio patito proprio in Nazionale che è mediamente sempre molto lungo. Non c’è squadra che non abbia, negli ultimi anni, fatto i conti con un infortunio patito durante gli impegni internazionali da almeno uno dei propri calciatori. Questa volta a farne le spese è anche la Juventus: i bianconeri fanno i conti da inizio anno con problemi fisici a raffica ed ora se ne aggiunge un altro.

Un infortunio accorso alla mezzora di gioco e che sembrerebbe di natura muscolare. A farne le spese è stato Luis Hasa, 19 anni, trequartista della Juventus Primavera allenata da Montero. Il giovane bianconero è stato costretto a lasciare il campo durante la sfida tra Italia e Slovenia Under 19. Un problema muscolare lo ha obbligato a chiedere la sostituzione: al suo posto è entrato Raimondo, attaccante del Bologna.

Juventus, problemi per Montero: anche Hasa finisce ko

Per Luis Hasa, stando ad una prima diagnosi, si tratta di un problema muscolare. Bisognerà ora attendere gli accertamenti del caso per capire con precisione l’esatta diagnosi e i tempi di recupero.

Montero, probabilmente, sarà costretto a fare a meno del suo attaccante nelle prossime partite, anche se ci sarà da capire quanto sarà lungo lo stop. L’infortunio di Hasa è soltanto l’ultimo di una lunga lista che coinvolge soprattutto i calciatori della prima squadra. La Juventus in questa stagione ha fatto i conti a più riprese con stop per problemi fisici. Senza entrare nel dettaglio di tutte le assenze, basta ricordare la pubalgia che ha condizionato Vlahovic, ma soprattutto gli stop a ripetizione di Pogba (ancora adesso fuori causa) e i continui problemi fisici accusati da Di Maria e Federico Chiesa.