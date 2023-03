Conceiçao rompe con il Porto, la Serie A drizza le antenne

Sergio Conceiçao può dire addio al Porto a fine stagione, il tecnico lusitano interessa nel nostro campionato: gli scenari

In queste stagioni, alla guida del Porto, Sergio Conceiçao si è dimostrato allenatore di grande spessore, ottenendo risultati importanti. Ma l’ex centrocampista portoghese potrebbe essere giunto alla fine della sua avventura sulla panchina dei ‘Dragoes’, avvicinandosi una rottura clamorosa con la società.

Come riportato in Portogallo da ‘Record’, infatti, il tecnico sarebbe rimasto molto deluso dalle recenti dichiarazioni rilasciate dal suo presidente, Pinto da Costa. Il numero uno del Porto, commentando i risultati in questa stagione (i Dragoes sono secondi in campionato a quota 58 punti, dieci in meno della capolista Benfica), ha ricordato che da parte della dirigenza non sono mancati gli investimenti per rendere la squadra competitiva, facendo trasparire una certa insoddisfazione per il rendimento.

Conceiçao, negli anni precedenti, ha comunque portato a casa tre campionati su cinque, vincendo anche due Supercoppe e due Coppe del Portogallo. Risultati importanti, con il lavoro suo e del suo staff che all’allenatore è apparso sminuito. Dunque, occhio a una clamorosa rottura che potrebbe consumarsi al termine dell’annata, aprendo la strada a una avventura in Serie A di Conceiçao, che in Italia, da giocatore, ha vestito le maglie di Lazio, Parma e Inter tra la fine degli anni Novanta e i primi anni Duemila.

Conceiçao in Serie A, nome caldo per il derby di Milano

Ai microfoni di TV PLAY, il giornalista Nuno Travassos ha confermato che Conceiçao potrebbe effettivamente allenare in Italia, pur avendo tra le sue preferenze la Bundesliga. Pista da seguire con grande attenzione e interesse, visti gli sviluppi soprattutto sulle panchine di Inter e Milan.

Inzaghi e Pioli sono alle prese con un campionato estremamente deludente e vedono addirittura a rischio la possibilità di entrare tra le prime quattro. Per entrambi, sarà determinante il finale di stagione, percorso in Champions League incluso. Chi dei due dovesse fallire potrebbe saltare al termine della stagione e l’idea Conceiçao, per spessore ed esperienza anche internazionale, potrebbe fare al caso sia della Beneamata (di cui come detto è gradito ex) che del Diavolo.