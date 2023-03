Dietrofront Lukaku e svolta Inter: ecco l’erede a zero

Il centravanti belga farà ritorno al Chelsea a fine stagione e potrebbe voltare definitivamente pagina, così ad Inzaghi servirà necessariamente il sostituto già obiettivo della dirigenza

La sfortunata serie di eventi che hanno caratterizzato la prima metà di stagione di Romelu Lukaku sembra aver influito molto negativamente sul cammino complessivo del centravanti belga nel corso di questa stagione. Una stagione inizialmente etichettata come quella della ‘redenzione’, dopo la triste annata trascorsa tra le file del Chelsea.

Sebbene dopo il lungo infortunio, macchiato da qualche ricaduta di troppo ed un inesorabile rallentamento nel recupero, abbia avuto modo di calcare nuovamente i terreni di gioco di campionato e coppe, il suo rendimento è ben lontano rispetto al passato. Dello stesso avviso è stato l’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, nell’intervista pre-partita avvenuta lo scorso martedì presso lo Stadio ‘Do Dragao’ di Porto. “Non è ancora al top della condizione, non è il Lukaku che conoscevamo. Il suo prestito è annuale, pertanto tornerà a Londra a fine giugno“, aveva dichiarato il dirigente. Parole inconfondibili che ammettono un’unica via: quella dell’addio, con tanto di rientro forzato proprio al Chelsea ove lui non ha affatto voglia di restare. Così la dirigenza dei ‘Blues’, galvanizzata dalla verve di Tedd Boelhy, potrebbe anche lasciarlo partire nuovamente a titolo definitivo verso le sponde della Liga spagnola. All’Inter, tuttavia, serviranno nuove leve.

Calciomercato Inter, senza Lukaku e Correa spazio all’obiettivo principale di Marotta

Ebbene, oltre al buon Lukaku anche Joaquin Correa potrebbe salutare il sodalizio di Viale della Liberazione. La sua stagione finora è stata deludente, nulla di più e nulla di meno. Simone Inzaghi avrebbe dunque bisogno di almeno due rinforzi in attacco, di cui prelevabile tra i giovani attualmente in prestito come Samuele Mulattieri.

Ma il vero obiettivo di mercato, già sondato dalla dirigenza nerazzurra un paio d’anni fa e vicinissima a chiudere l’affare con il Borussia Monchengladbach, è Marcus Thuram. Il centravanti francese, in uscita dal club tedesco a parametro zero, sarebbe stato anche ‘abbandonato’ da Chelsea e Bayern Monaco nella rincorsa tra le concorrenti. Per l’Inter si tratta dunque di un’ottima occasione, ma ci sarà da valutare anche la posizione della Juventus.