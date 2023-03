L’infortunio non lascia speranze: UFFICIALE, niente da fare per la Juventus

L’infortunio in allenamento lo mette fuori causa: problema alla spalla, salta il prossimo match contro la Juventus

Piove sul bagnato e dalle parti di Genova, sponda blucerchiato, quest’anno di acqua ne sta cadendo tanta. La Sampdoria perde Emil Audero, almeno per la sfida contro la Juventus.

Il portiere si è fatto male questa mattina in allenamento e gli accertamenti cui si è sottoposto immediatamente hanno dato un esito chiaro: sublussazione della spalla destra. Un problema non di poco conto per chi di mestiere fa il portiere ed allora il verdetto è altrettanto netto: niente Juventus. Contro i bianconeri, domenica sera, Stankovic dovrà ricorrere ad uno tra Turk e Ravcaglia per giocare dal primo minuto.

Un’assenza non di poco conto per una squadra che già affronta un momento complicato: i blucerchiati sono ultimi in campionato e, nonostante delle buone prestazioni, non riescono a risalire la china. Serve un’impresa domenica all’Allianz Stadium ma senza il numero 1, sarà ancora più difficile. Ancora non sono chiari i tempi di recupero di Audero che la prossima settimana sarà rivalutato nuovamente dopo un periodo di riposo e terapie.

Il portiere della Sampdoria non sarà quindi tra i convocati di Stankovic per la sfida di domenica sera contro la Juventus. I blucerchiati vanno a caccia di punti preziosi per dare nuove speranze di salvezza.

Attualmente la classifica vede i liguri all’ultimo posto con appena dodici punti conquistati e ben nove lunghezze dallo Spezia quartultimo. Una situazione che impone una svolta immediata per provare a tenere vive le speranze. Il calendario può dare una mano alla formazione doriana: dopo la Juventus, infatti, ci sono gli scontri diretta con Verona, Cremonese, Lecce e Spezia, intervallati dalla sfida alla Roma. Un poker di sfide che potrebbe cambiare il destino di questa stagione e che Stankovic spera di poter affrontare anche con Audero in campo.