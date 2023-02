Colpo di scena Wanda Nara-Icardi: “Saremo per tutta la vita una famiglia”

Torna a parlare Wanda Nara, e a sorpresa arriva la dichiarazione su Mauro Icardi. I due sono di nuovo insieme: la famiglia è unita

Mai banale e sempre pungente quando parla la bella Wanda Nara, che nei mesi scorsi ha riempito le pagine di gossip con la travagliata love story con Mauro Icardi, che continua a far registrare uno scossone dopo l’altro.

Questa sera in prima serata su ‘Rai 2’, torna ‘Belve’, programma condotto da Francesca Fagnani e tra gli ospiti ci sarà anche la stessa showgirl, modella e imprenditrice argentina che si presenta a sorpresa in studio proprio con Mauro Icardi. Inevitabili quindi le domande sulla loro vita amorosa, con la coppia che è quindi di nuovo insieme a comporre una famiglia: “Lui è mio marito, saremo per tutta la vita una famiglia. Stiamo insieme, siamo sempre stati una famiglia. Siamo sposati da quasi 10 anni, per me è una fortuna, per lui non lo so. Speriamo di durare tutta la vita e non solo per questo weekend”.

Incalzata dalle domande della giornalista sui messaggi di corteggiamento e sul ‘caso’ Keita ha detto: “A volte, quando mi arrivano un paio di messaggi, io ho sempre la confidenza con lui di dire ‘Guarda chi mi ha scritto’, soprattutto se lui conosce questa persona. Sono delle cose private, non è che ti racconto i messaggi”. Infine Wanda Nara ha evidenziato: “Capisco che le donne a volte invece di arrabbiarsi con la persona che hanno accanto preferiscano arrabbiarsi con l’altra donna”.