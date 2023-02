Kvara e Osimhen all’assalto della Champions: le ultime su Eintracht-Napoli

Stasera Eintracht-Napoli per l’andata degli ottavi di Champions League, gli azzurri dominatori del campionato alla prova europea

Il tornado Napoli si è abbattuto sul campionato, spazzando via la concorrenza. Che in questo momento sembra non potersi opporre allo strapotere degli azzurri, primi in classifica con un vantaggio di 15 lunghezze sull’Inter, più vicina inseguitrice, e che mai come adesso vedono avvicinarsi il sogno scudetto. Adesso, per i partenopei, c’è il palcoscenico europeo, per provare a proseguire in un momento magico.

La squadra di Luciano Spalletti giocherà stasera l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro l’Eintracht Francoforte. Napoli che ha dominato anche nel proprio girone europeo, vincendolo con merito, e che ritrova i tedeschi a 28 anni di distanza dal precedente degli ottavi di finale della Coppa Uefa 1994/95. Allora, prevalse l’Eintracht con un doppio 1-0, contro un Napoli che non avrebbe poi rivisto l’Europa per ben 14 anni. Ora, è tutto diverso e il Napoli si presenta a questa sfida da favorito, sulle ali dell’entusiasmo per le recenti vittorie. Ma occhio ai rivali di stasera, vincitori dell’Europa League dello scorso anno e che, in una Bundesliga equilibratissima, stanno facendo bene: sesti in classifica a 38 punti, ma solo cinque lunghezze dalla vetta. Con un Kolo Muani in formissima: 5 reti e un assist in sei gare dalla ripresa dopo la pausa invernale. La sfida al duo delle meraviglie Kvaratskhelia e Osimhen è lanciata.

Eintracht-Napoli, Spalletti se la gioca con i migliori: le ultime sulle probabili formazioni

Scelte fatte per Spalletti, in vista del fischio d’inizio alle ore 21 al Deutsche Bank Park. L’allenatore toscano se la giocherà, naturalmente, con la miglior formazione possibile.

Potrebbero esserci solo un paio di dubbi legati alla presenza di Zielinski o di Lozano, che partono comunque favoriti rispetto ad Elmas e Politano. Per il resto, formazione tipo. L’Eintracht si schiererà invece con un 3-4-2-1 con Kamada e Sow in mezzo, visto che Rode non è al meglio. Buta e Max sulle fasce, ci saranno Gotze e Lindstrom ad assistere Kolo Muani in avanti.

EINTRACHT (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Smolcic, Ndicka; Buta, Kamada, Sow, Max; Gotze, Lindstrom; Kolo Muani. Allenatore: Glasner.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Kvaratskhelia, Osimhen, Lozano. Allenatore: Spalletti.

Arbitro: Soares Dias (Portogallo)

La gara sarà trasmessa in chiaro da Canale 5 e sarà visibile, a pagamento e in streaming, su Sky Sport, Mediaset Infinity e Now Tv.