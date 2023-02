“Non è adatto”: da Allegri a Conte, nuovo annuncio sulla Juve

Passato, presente e forse il futuro della panchina bianconera. Ma non tutti sono favorevoli alla possibile scelta della nuova dirigenza de ‘La Vecchia Signora’

Allegri è tornato sulla graticola dopo il deludente pareggio casalingo col Nantes in Europa League. Il futuro del tecnico livornese potrebbe non essere sulla panchina bianconera, nonostante un contratto di altri due anni e mezzo da 7 milioni più bonus.

Si contano ormai sulle dita di una mano i favorevoli a una sua permanenza alla guida de ‘La Vecchia Signora’. Tra questi non vi è sicuramente Furio Focolari, il quale in diretta a ‘Radio Radio’ ha espresso un parere del tutto contrario alla conferma di Allegri.

“Non c’è dubbio, Allegri non è più l’uomo adatto per la Juventus“, ha esordito.

“L’Allegri che vinceva qualche anno fa non c’è più, in una rosa come quella attuale non riesce a fare la differenza – ha sottolineato Focolari – Non è un valore aggiunto come dovrebbe essere e lo stiamo vedendo quest’anno. Tra campionato e coppe ha già perso nove partite”.

Calciomercato Juventus, Conte bocciato: “Non è l’ideale per un progetto giovani”

Non solo Allegri, Focolari ha bocciato anche Antonio Conte il cui nome è tornato forte proprio per la panchina della Juve.

“Sono perplesso. Per un progetto che riparta dai giovani, Conte non mi pare proprio l’ideale…“.