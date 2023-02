Colpo Gundongan a costo zero: agente in sede

Il centrocampista tedesco capitano del Manchester City ha il contratto che scade alla fine di questa stagione

Guardiola vuole che resti al Manchester City e in Inghilterra, più fonti, danno possibile il rinnovo, ma il futuro di Ilkay Gundogan potrebbe essere lontano dalla Premier.

Di recente riaccostato alla Serie A, in particolare a Juventus e Milan, il classe ’90 di Gelsenkirchen potrebbe però emigrare in Spagna. Ovviamente per giocare in una delle grandi della Liga. La prescelta, a questo punto, sembra essere il Barcellona, specializzatosi in operazioni a zero – anche perché il budget per la campagna acquisti è davvero scarso – negli ultimi anni.

A proposito di Gundogan-Barcellona, il canale ‘Jijantes FC’ che segue da vicinissimo i blaugrana rivela di un incontro – testimoniato da un video – in sede Barça tra l’agente dell’ex Borussia Dortmund e i massimi dirigenti della società presieduta da Laporta.

💣Reunión del agente de İlkay Gündoğan con la junta directiva del Barça para hablar sobre la situación del jugador El alemán queda libre en Junio y podría ser una opción de refuerzo para la plantilla de Xavi Hernández 🔗 Lo contamos en https://t.co/OGW0AKAWMl pic.twitter.com/PuvsBidy6A — Jijantes FC (@JijantesFC) February 16, 2023



Gundogan, undici titoli in sette anni col Manchester City

Gundogan può così lasciare il City dopo sette anni, in cui ha vinto la bellezza di undici titoli. Incluse quattro Premier, con quella di quest’anno tornata possibile grazie alla vittoria di dello scontro diretto con l’Arsenal.

Ieri sera, contro i ‘Gunners’ in quel di Londra, Gundogan ha giocato una partita importante fornendo a Grealish l’assist per l’1-2. A dieci dal termine, poi, Haaland ha chiuso il match per 1-3 in favore della formazione di Guardiola.