Scelto il nuovo bomber della Juve: colpo nerazzurro in estate

Il club bianconero, come tante altre società in Italia, ha chiuso una finestra invernale senza movimenti in entrata

Quello che ci siamo lasciati alle spalle è stato senz’altro uno dei mercati più poveri di sempre per il campionato in Italia. Di fronte alle spese folli che hanno invece visto grande protagonista la Premier League, guidata da un Chelsea scatenato in entrata, le formazioni italiane si sono limitate ad osservare.

A condizionare le scelte dei top club in Serie A, oltre ad una crisi economica diffusa, probabilmente è stato anche l’andamento del campionato italiano, che in questo momento vede saldamente al comando il Napoli con un vantaggio di 13 punti in classifica rispetto all’Inter ferma al secondo posto. I nerazzurri, ad esempio, hanno tentato sino all’ultimo di cedere Skriniar a titolo definitivo al Paris Saint Germain, per evitare di perderlo a costo zero a fine stagione.

L’offerta dei francesi, però, non ha soddisfatto i dirigenti interisti che hanno dunque preferito trattenere il centrale slovacco anche in assenza di alternative particolarmente convincenti offerte dal mercato. Anche Juventus e Milan hanno chiuso una finestra da spettatori, con i bianconeri che al fotofinish hanno però piazzato la maxi cessione di McKennie passato in prestito con diritto di riscatto al Leeds United.

Calciomercato Juve, i tifosi scelgono il colpo Hojlund per giugno

Considerati i pochi movimenti invernali, ai tifosi di Inter, Juventus e Milan abbiamo chiesto nel sondaggio di questa mattina quale colpo vorrebbero venisse messo a segno per il prossimo giugno.

Alla domanda di Calciomercato.it, gli utenti di Telegram hanno deciso che il giovane bomber Hojlund servirebbe come obiettivo prioritario alla Juve per fare il salto di qualità. L’attaccante esploso in questa stagione con la maglia dell’Atalanta ha raccolto infatti il 57% dei voti complessivi.

Al secondo posto i tifosi hanno votato al 25% il colpo Scalvini all’Inter. Il giovane centrale anche lui di proprietà della Dea, proprio contro i nerazzurri ieri sera si è reso autore di una grande prestazione. Infine, solamente il 18% delle preferenze per l’acquisto di Nicolò Zaniolo da parte del Milan. Quest’ultimo, però, è stato allo stesso tempo il più votato nel sondaggio lanciato su Twitter.