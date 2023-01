Estratto il primo cartellino bianco della storia: ecco il motivo

E’ la prima volta che viene mostrato da un arbitro ed è accaduto durante una match di calcio femminile che si è giocato in Portogallo

Per la prima volta nella storia del calcio lo scorso weekend è stato estratto un cartellino bianco, un colore insolito rispetto i tradizionali rossi e gialli. E’ successo in Portogallo, durante il derby tra le formazioni femminili di Benfica e Sporting CP, stravinto dai padroni di casa per un netto 5-0.

La gara, valevole per i quarti di finale della Coppa del Portogallo, si è giocata lo scorso sabato pomeriggio davanti ad splendida cornice di pubblico, con oltre 15mila spettatori presenti allo stadio Da Luz. Sul risultato di 3-0, però, il direttore di gara è stato costretto a sospendere il gioco per diversi minuti, dopo essere stato avvisato dai collaboratori. Sulle tribune, infatti, un tifoso è stato colpito da un malore richiedendo il rapido intervento da parte dei medici presenti in campo.

Qualche minuto di apprensione da parte delle due squadre presenti in campo e dei numerosi spettatori giunti allo stadio che hanno assistito alla scena col fiato sospeso. Per fortuna, grazie al soccorso immediato da parte degli staff medici dei due club, tutto è andato per il meglio ed una vita è stata salvata. Un gesto che è stato particolarmente apprezzato dall’arbitro che prima della ripresa del gioco ha deciso di compiere un gesto inedito.

Portogallo, cartellino bianco durante il match tra Benfica e Sporting femminile

Quanto avvenuto lo scorso sabato sul terreno di gioco del Da Luz, durante la gara di Coppa tra Benfica e Sporting femminile, non trova precedenti.

Il direttore di gara, prima di favorire la ripresa del gioco dopo la lunga sospensione per consentire alle due panchine di soccorrere con prontezza il tifoso colpito da un malore, ha rivolto un cartellino bianco nei confronti dei medici delle due squadre. Il cartellino bianco rappresenta infatti un riconoscimento di merito per coloro che si sono distinti durante un match, sia in campo che fuori. In questo caso è stata giustamente premiata la rapidità e l’efficacia dell’intervento.