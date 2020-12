Dalla Spagna rivelano come la Juventus sia alla ricerca di un colpo a centrocampo da regalare a Pirlo a gennaio: piace Bissouma

Le difficoltà iniziali dei bianconeri sembrano essersi sciolte ed una crescita è ben visibile nella squadra guidata da Andrea Pirlo. Il reparto che, in ogni caso, sembra convincere di meno è il centrocampo. Per questo motivo gli uomini di mercato della Juventus vorrebbero regalare al tecnico bresciano un rinforzo già a gennaio. Dalla Spagna rivelano che le crescenti difficoltà per Pogba avrebbero spinto i bianconeri a virare su un nuovo obiettivo in Premier League.

Calciomercato Juventus, occhi su Bissouma | Servono 40 milioni

Secondo quanto rivelato da ‘Defensa Central’, la Juventus avrebbe messo gli occhi su Yves Bissouma per il centrocampo. Il maliano del Brighton sta facendo molto bene in Premier League, grazie alle sue qualità da maratoneta della mediana, e la sua valutazione è di circa 40 milioni di euro. Questa, infatti, è la richiesta del club inglese per il classe ’96 ed i bianconeri per riuscire ad averlo dovrebbero scegliere di investire una cifra importante. Considerate le difficoltà economiche in cui versano tutti i club europei, compreso quello piemontese, la Juventus potrebbe decidere di adoperare tutte le proprie risorse per un colpo a centrocampo. Fra i candidati, ora, si è aggiunto anche Yves Bissouma. Il centrocampista del Brighton, peraltro, ha catturato anche le attenzioni dell’Inter.