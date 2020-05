Calciomercato Parma, Faggiano: "Sarà un mercato al ribasso. Su Kulusevski..."

CALCIOMERCATO PARMA FAGGIANO / Il direttore sportivo del Parma, Daniele Faggiano, è intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' parlando a 360° del prossimo calciomercato: "Come cambia? Sostenzialmente rimane lo stesso lavoro ma cambia l'economia della società. Cambiano i progetti e bisogna inventarsi qualcosa. Bisogna fare le squadre in base ai bilanci. Le grandi faranno le grandi e le piccole faranno le piccole, ci vorranno idee. Non penso che il divario tra le big e le altre cambierà, visto che è già tanto. Penso e spero che ci sia più amicizia tra le squadre. Ci saranno più prestiti, cambierà al ribasso, come il Parma per tutte. Sento tante cose in questo periodo. Si è parlato negli anni di un campionato a 18 squadre e ora sento di 22. Ogni anno tra noi operatori si parla della lunghezza del mercato. Vorrei delle cose giuste. È inutile parlare di date o di periodi di mercato quando ancora non sappiamo se si finirà di giocare o meno.

Qualora si dovesse giocare bisognerà capire se i giocatori in scadenza potranno continuare a giocare con noi.? Non devo convincerlo io. Ci vuole una regola uniforme. Provvedimento straordinario? Certo, è più regolare. Se la Juventus dice a Kulusevski di non giocare più, perché lui dovrebbe giocare? Ci vogliono regole chiare ed uguali per tutti. Manca il campo, il rapporto umano ma anche con i procuratori. Con lo staff ci aggiorniamo e confrontiamo, vediamo anche più sorprese che certezze. Qualche calciatore più sconosciuto. Penso sia più facile un prestito da una big perchè noi medio piccole usciremo con le ossa rotte. Ho già bloccato un calciatore ma dobbiamo vedere come vanno le cose. È straniero". Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A--->

