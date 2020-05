PSG CIANI IBRAHIMOVIC CAVANI / Che Zlatan Ibrahimovic non andasse d'amore e d'accordo con tutti i suoi compagni era ipotizzabile, visto anche il carattere molto forte del centravanti del Milan. La conferma però è arrivata da Michaël Ciani, ex difensore della Lazio e compagno dello svedese ai tempi dei Galaxy, che a 'RMC Sport' ha svelato: "O sei con lui o contro di lui. Ibra mi ha confidato che durante l'esperienza a Parigi si è trovato molto bene con Laurent Blanc e di non aver avuto problemi con gli altri compagni.L'unica persona al PSG con cui Zlatan non andava d'accordo era Cavani. Mi ha detto che ha odiato tre o quattro giocatori nella sua carriera, e Cavani era proprio uno di questi. Se sei vicino a Cavani, a Ibra non piaci.

