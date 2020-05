CALCIOMERCATO ROMA MKHITARYAN ARSENAL RAIOLA / Negli ultimi giorni si è parlato moltissimo del futuro di Henrikh Mkhitaryan con la Roma al lavoro per provare a trattenerlo ancora nella capitale, provando magari ad allungare il prestito con l'Arsenal. Proprio a tal proposito è intervenuto con un duro messaggio su Twitter l'agente dell'armeno, Mino Raiola, che si scaglia direttamente contro le fake news sul conto del suo assistito: "Mkhitaryan non ha mandato nessun messaggio all’Arsenal. Soprattutto in momenti cosi, le fake news sono assolutamente inaccettabili".

Non lascia spazio ad interpretazioni il mai banale Mino Raiola, che spegne le ultime voci circolate su Mkhitaryan.

