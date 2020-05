CALCIOMERCATO JUVENTUS MILIK / Sembra arrivata al capolinea l'avventura di Higuain alla Juventus, con il ritorno al River Plate che è una pista concreta per il futuro del 'Pipita'.

Fabiosta già setacciando il mercato alla ricerca dell'erede dell'argentino, con l'obiettivo si rinnovare il reparto offensivo a disposizione di Sarri nella prossima stagione e completare il tridente insieme a

Icardi resta un pallino del CFO bianconero, anche se la situazione del bomber è intricata con il PSG che deve decidere se riscattarlo per 70 milioni dall'Inter. Cifre decisamente elevate anche per Gabriel Jesus e Werner rispettivamente da Manchester City e Lipsia, mentre Kane resterebbe al momento solo un sogno: il Tottenham chiede oltre 200 milioni per trattare la cessione del suo gioiello.

Calciomercato Juventus, Milik in pole per l'attacco

Così l'opzione più praticabile per la Juventus - riporta 'Tuttosport' - sarebbe Arkadiusz Milik, con il rinnovo del polacco attualmente in standby con il Napoli. Senza l'accordo sul prolungamento l'ex Ajax potrebbe liberarsi per un prezzo inferiore rispetto ai 40 milioni di euro richiesti da De Laurentiis. Milik rappresenterebbe la pista low cost per la 'Vecchia Signora', con il 26enne polacco comunque molto apprezzato da Sarri e funzionale alle alchimie tattiche del tecnico.