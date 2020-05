CORONAVIRUS ATALANTA SPORTIELLO TAMPONI / Termina l'incubo Coronavirus di Marco Sportiello, estremo difensore dell'Atalanta, non più positivo al Covid-19. A comunicare la buona notizia lo stesso club nerazzurro con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale: "Atalanta B.C. informa che il calciatore Marco Sportiello, sottoposto a due tamponi consecutivi nell’arco di 48 ore, è risultato negativo al Covid-19.

Il calciatore, come da protocollo sanitario per gli atleti professionisti Covid+, effettuerà nei prossimi giorni tutti gli accertamenti e successivamente potrà riprendere l'attività fisica individuale".

