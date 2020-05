CALCIOMERCATO JUVENTUS JORGINHO / Potrebbero esserci degli scossoni importanti questa estate nel centrocampo della Juventus. Miralem Pjanic non sarebbe più tra gli incedibili di Paratici, con il regista bosniaco che per un'offerta soddisfacente (non meno di 60 milioni di euro) potrebbe lasciare Torino.

Pjanic inoltre potrebbe rientrare in alcuni scambi di mercato come nel possibile affare con il Barcellona per Arthur, o per arrivare ade Pogba rispettivamente con PSG e Manchester United.

Juventus, Jorginho erede di Pjanic: la mossa di Paratici

La Juve insiste per Arthur e negli ultimi giorni - riporta 'Tuttosport' - avrebbe avuto nuovi contatti con l'entourage del brasiliano, che vorrebbe rimanere alla corte di Setien nonostante anche l'interesse dell'Inter. Così Paratici pensa ad un'alternativa in mediana con l'addio di Pjanic e, stando al portale 'Thenational.ae', avrebbe già iniziato i contatti con i rappresentanti di Jorginho, sul quale non è da escludere il rinnovo con il Chelsea. I 'Blues' starebbero però riflettendo sul nazionale azzurro, che potrebbe portare nelle casse di Abramovich un bel tesoretto per finanziare poi altri colpi sul mercato. Jorginho non sarebbe nella lista degli incedibili per Lampard, mentre Sarri sarebbe pronto a riaccoglierlo a braccia aperte anche alla Continassa. Il Chelsea avrebbe fissato a 40 milioni di euro il prezzo per la cessione del centrocampista ex Napoli.