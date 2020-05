Calciomercato Napoli, non solo Tsimikas per la fascia

CALCIOMERCATO NAPOLI TSIMIKAS KARBOWNIK / Giorni intensi in smart working per il Ds del Napoli Cristiano Giuntoli al lavoro su più fronti in vista di un mercato che dovrebbe completare il profondo restyling del club azzurro. Grandi manovre soprattutto in difesa, dove oltre a dover fare i conti con la possibile partenza di Koulibaly si cerca un nuovo laterale mancino. Gli occhi del club partenopeo si sono posati dunque sul greco Tsimikas, per il quale però come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it bisogna fare i conti con una concorrenza folta e agguerrita che comprende anche Torino e Lazio.

Attenzione quindi alla pista alternativa che conduce in Polonia. La riporta 'La Gazzetta dello Sport', secondo cui tra i profili valutati dal direttore sportivo azzurro ci sarebbe anche il giovanissimo Michal. Classe 2001, è in scadenza con il Legia Varsavia nel 2021 e dovrebbe costare meno di 5 milioni di euro. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

