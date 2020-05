CALCIOMERCATO INTER VIDAL / Pogba e Milinkovic-Savic sono i sogni dell'Inter per il centrocampo. Obiettivi difficili però da realizzare per la portata economica dell'operazione. Per il francese campione del mondo, sul quale ci sarebbe anche l'agguerrita concorrenza della Juventus, oltre ai 100 milioni di euro chiesti dal Manchester United servirebbe pure un ingaggio da quasi20 milioni a stagione.

Decisamente più alla porta invece il salario del serbo della, con Lotito però che non sembra intenzionato a privarsi del suo gioiello se non per un'offerta fuori mercato.

Calciomercato Inter, Conte torna sul pipillo Vidal

Marotta potrebbe puntare così sull'usato sicuro per la prossima estate come scrive stamane 'Tuttosport'. Nei pensieri dell'Ad nerazzurro tornerebbe di moda Arturo Vidal, in cima alla lista di Antonio Conte fin dalla scorsa estate. L'Inter potrebbe riprovare presto l'assalto per il cileno del Barcellona, che può anche rientrare nella trattativa con i blaugrana per Lautaro Martinez. Un profilo d'esperienza e caratura internazionale, subito pronto per gli obiettivi a breve termine e che Conte conosce alla perfezione avendolo svezzato ai tempi della Juventus.