CALCIOMERCATO JUVENTUS CHIESA / Una Juventus che torni a parlare italiano. Fabio Paratici lavora ad una 'Vecchia Signora' più azzurra per il futuro, con Federico Chiesa che resta un obiettivo sensibile nelle strategie di mercato del CFO dei campioni d'Italia.

La Fiorentina, tramite il patron Commisso, ha aperto alla cessione del talento classe '97, con i viola però che non sono intenzionati a fare sconti nonostante la crisi economica causata dal coronavirus e che avrà delle ripercussioni importanti anche nel mondo del calcio.

Juventus: Mandragora, Romero e Rugani nell'affare Chiesa

La società gigliata valuta 60-70 milioni di euro Chiesa, con la Juve che studia un piano alternativo per strappare il sì della Fiorentina e battere al concorrenza dell'Inter.

Paratici potrebbe giocarsi alcune carte per l'attaccante, con il quale ci sarebbe un accordo di massima per l'arrivo a Torino come riporta 'Tuttosport'. Mandragora può essere un profilo gradito alla Fiorentina, con la Juve che lo riscatterà per 26 milioni dall'Udinese. Se il giovane centrocampista non dovesse bastare, i bianconeri metterebbero sul piatto anche Romero (al rientro dopo il prestito al Genoa) e Rugani, da tempo nel radar del sodalizio viola.