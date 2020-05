JUVENTUS KHEDIRA / Dopo la notizia della guarigione completa di Paulo Dybala dal Covid-19, alla spicciolata tutti i calciatori della Juventus tornati in patria stanno rientrando a Torino richiamatati ufficialmente dalla società domenica scorsa. Nella tarda serata di mercoledì ha fatto ritorno in Italia anche Sami Khedira, atterrato a Caselle con il suo jet provato proveniente da Stoccarda.

Il centrocampista tedesco, al pari degli altri compagni che lo hanno preceduto (, Szczesny, de Ligt e Matuidi), dovrà restare 14 giorni in isolamento fiduciario prima di poter tornare ad allenarsi alla Continassa, dove i giocatori rimasti a Torino per il lockdown hanno iniziato le sedute individuali . All'appello mancano ancora cinque giocatori: i brasiliani Alex Sandro,e Danilo in arrivo nelle prossime ore a Torino, oltre a Rabiot e

LEGGI ANCHE >>> Juventus, si riparte: continuano i rientri, le ultime