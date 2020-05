Serie A, vertice per la ripresa: nodo quarantena

SERIE A PROTOCOLLO / Quello di oggi sarà un primo passaggio fondamentale per testare le possibilità di ripresa del campionato italiano di calcio. Il via libera del governo tedesco alla Bundesliga ha fatto aumentare l'ottimismo anche per la Serie A, ma gli ostacoli sono ancora diversi e il primo sarà affrontato nell'audizione in programma nel pomeriggio in conference call tra il Comitato tecnico-scientifico del Governo e la Figc.

Sul tavolo, il famosoper la ripresa degli allenamenti giudicato "non sufficiente" e sul quale dunque si sono resi necessari degli approfondimenti.

Il principale nodo da sciogliere riguarda il caso in cui dovesse presentarsi un nuovo caso di positività in squadra. Per il comitato sarebbe a quel punto obbligatorio prevedere la quarantena di due settimane. Se ne parlerà. Raggiungere un accordo sul protocollo, comunque, darebbe il via agli allenamenti di squadra dal 18 maggio, poi bisognerà cominciare a discutere anche del protocollo per la ripresa del campionato.