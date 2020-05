CALCIOMERCATO JUVENTUS WILLIAN / Anche la Juventus era data sulle tracce di Willian in caso di mancato rinnovo del giocatore con il Chelsea.

Il brasiliano, a meno di colpi di scena, non prolungherà l'accordo in scadenza il 30 giugno con i 'Blues', liberandosi così a parametro zero in estate.

Juventus, intesa col Tottenham: addio Willian

Una ghiotta occasione per la Juventus e Paratici, con Willian che è un profilo apprezzato pure da Sarri che sarebbe ben felice di poterlo riavere a sua disposizione dopo l'esperienza in quel di 'Stamford Bridge'. L'ex Shakhtar però si allontanerebbe forse in modo definitivo da Torino e dall'Italia, con l'Inter che insieme ai bianconeri aveva messo nel mirino l'attaccante. Stando al 'Sun' Willian avrebbe infatti accettato la corte del Tottenham, trovando l'accordo per un ricco contratto pluriennale con gli 'Spurs'. Decisivo sarebbe stato il pressing dell'estimatore Mourinho, oltre alla volontà del brasiliano di non lasciare Londra e la Premier League.