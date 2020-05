CALCIOMERCATO INTER LAUTARO MARTINEZ / Il Barcellona resta fiducioso e 'tranquillo', scrivono in Spagna, sul fronte LautaroMartinez nonostante le voci di un inserimento da parte del Paris Saint-Germain circolate negli ultimi giorni.

È quanto fa filtrare il club blaugrana secondo il quotidiano 'Mundo Deportivo' che fa il punto della situazione sull'attaccante dell'Inter oggetto del pressing insistente del Barça. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

La dirigenza catalana infatti crede che, al di là della potenza economica dei parigini che rappresentano in ogni caso una concorrenza da non sottovalutare, la volontà di Lautaro ormai sia stata chiarita ed è quella di volare al 'Camp Nou' durante la prossima finestra di calciomercato. Il sogno del 'Toro' è giocare accanto a Lionel Messi e vuole sposare il progetto blaugrana, riferisce il quotidiano, per questo il Barcellona non si è fatto spaventare più di tanto dalle voci sul Psg. Ma ora dovrà convincere comunque l'Inter, che non si smuove dall'intenzione di incassare almeno 90 milioni di euro più una contropartita tecnica importante.

