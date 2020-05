Calciomercato Juventus, rinnovo Casemiro | Scoppia il 'caso'

CALCIOMERCATO JUVENTUS CASEMIRO REAL MADRID/ Casemiro, centrocampista brasiliano, nei mesi scorsi è stato accostato anche alla Juventus di Maurizio Sarri. Il giocatore di proprietà del Real Madrid è in scadenza di contratto nel 2021 e potrebbe essere una grande occasione in sede di calciomercato. In casa merengues però, il classe 1992 è considerato un giocatore chiave.

Infatti, secondo quanto riportato da 'AS', ci sarebbero stati dei contatti per il rinnovo del contratto di Casemiro durante i mesi invernali, ma l'emergenza Coronavirus avrebbe bloccato le trattative, creando quindi un 'caso' sul suo futuro. Nelle prossime settimane e mesi sicuramente il quadro sul giocatore brasiliano potrà essere decisamente più chiaro.